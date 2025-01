Vereadores eleitos de Diadema tomam posse

Após execução do hino nacional e do hino de Diadema, na manhã desta quarta-feira (1°), os 21 vereadores eleitos fazem seus juramentos e tomam posse. O prefeito Taka Yamauchi (MDB) já se encontra no Teatro Clara Nunes e tomará na sequência posse de seu primeiro mandato como prefeito de Diadema.





A cerimônia está sendo presidida pelo vereador eleito Jeferson Leite Ribeiro (PT), mais votado da cidade com 7.782 votos.





Angelo Paulino da Silva (MDB), o cabo Angelo, disse que a segurança é o principal compromisso para os próximos quatro anos. "Vamos trabalhar no combate à desigualdade. Minha meta, não é apenas legislar, mas deixar um legado de progresso", afirmou.





Juninho do Chicão (Progressistas ) disse que as diferenças políticas serão deixadas de lado em nome da busca pelo melhor para a cidade. "Defenderei Diadema com a minha vida se preciso", ressaltou.