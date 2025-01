Esposa do sertanejo Edson, Deia Cypri revela experiência que a fez refletir sobre a importância de cuidar da saúde mental: Se não paramos, a própria vida nos obriga a parar

Nos últimos tempos, muitos artistas estão abordando uma pauta muito importante: saúde mental. Além de falarem sobre o assunto, alguns famosos decidem se afastar das redes sociais e também dos palcos, como foi o caso mais recente de Zé Neto, da dupla com Cristiano.

Deia Cypri, esposa do sertanejo Edson, da dupla com Hudson, falou da importância em tratar o assunto com empatia. Na visão da empresária, o assunto não é exclusivo dos artistas.

- Essa é uma questão muito séria e que precisa ser tratada com muita empatia. Hoje, vemos que a saúde mental das pessoas está muito afetada, e isso não é um problema exclusivo dos artistas, mas eles acabam sendo mais expostos por estarem sempre em evidência, mostrando suas fragilidades para o público. Muitas vezes, é necessário parar, porque, se não paramos, a própria vida nos obriga a parar.

A esposa do sertanejo também contou que já passou por algo que nunca compartilhou:

- Vivi essa experiência. É algo que nunca compartilhei publicamente, mas, no momento certo, pretendo dividir essa vivência. Foi um processo difícil, mas extremamente importante. Trabalho diretamente com artistas e já passei por situações em que foi necessário interromper tudo para cuidar da saúde física e mental, tanto deles quanto da minha. Isso é essencial. Se não cuidamos, uma hora o corpo e a mente travam. Por isso, é fundamental estar com tudo em equilíbrio ? físico, mental e espiritual ? para conseguir entregar o melhor ao público e à vida.