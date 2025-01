Ana Olivia, a Tati de Chiquititas, fala sobre a possibilidade de voltar a fazer shows com elenco da novela teen: - Vou soltar a ideia

Fique bem atento para ver sair o sol para se dar conta que o dia vai ser bom. Tem que inventar truques para enganar a dor quando estamos tristes! Com certeza você se lembra desta música e, se duvidar, até partes da coreografia, não é mesmo?! Durante as gravações de Geração Chiquititas, Ana Olivia, atriz que viveu a Tati na novela infantil, animou os fãs ao cogitar um show com o elenco de Chiquititas.

Animada com a sugestão, ela contou que aceitaria o convite, mas deixou claro que iria no seu ritmo por conta da idade.

- Eu te digo que eu lembro de todas as coreografias, se começar a tocar agora, eu já tenho a coreografia de cabeça [...] Imagina, quase quatro anos dançando a mesma coreografia. Ia ser muito legal. Eu aceitaria, com certeza. A gente teve o Rouge voltando, o Broz voltando. Será que vem aí Chiquititas? Vou soltar a ideia, vamos ver o que o pessoal acha. Tudo bem que a gente já tá 30, 40 a mais, não tem mais aquele fôlego para fazer show, mas a gente vai no nosso ritmo, disse.

Ana Olívia também falou da sensação em reencontrar todos do elenco:

- A gente se reencontra, não com todo mundo, claro, mas a gente acaba se reencontrando em grupos menores, uns com mais frequência, outros com menos frequência. Ter a oportunidade de estar aqui em um encontro tão grande, e com gente que eu já não via também há tanto tempo, mas que eu amo igual [...] Realmente, a ansiedade começou a bater, coração a mil. Jamais imaginei que quase 30 anos depois a gente estaria aqui, celebrando Chiquititas.

Para encerrar, ela analisou o sucesso que Chiquititas fez e rasgou elogios às canções da produção:

- Chiquititas pega num lugar muito especial da gente, que é a nossa memória afetiva. Ela esteve no ar por bastante tempo, trazendo todo esse conteúdo lúdico, mensagens fortíssimas nas músicas, que pode ser que naquela época a gente era muito pequena pra entender, mas hoje, quando a gente pega as letras de Chiquititas, são todas mensagens motivadoras. Então eu acho que o combo de tudo isso fez Chiquititas ser o sucesso que é.

O clima divertido entre o elenco também foi apontado como um motivo de sucesso para Ana Olívia:

- A gente se dava muito bem por trás das câmeras. Então, toda essa alegria, todo esse entusiasmo que a gente tinha na novela, vinha em consequência também de toda essa alegria e entusiasmo que tinha ali nos bastidores. Fomos uma família um do outro ali, estávamos longe de casa, longe da nossa família mesmo, e ali nós fizemos uma família e conseguimos transmitir isso para todo o público.