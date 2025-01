Vão seguir os passos dos pais? Aline Wirley e Igor Rickli falam sobre o talento dos filhos para a arte

Família talentosa! Aline Wirley e Igor Rickli estão mais que orgulhosos dos três herdeiros. Em entrevista, o casal falou com orgulho dos diversos talentos dos pequenos Antônio e Fátima, de dez anos de idade, e de Will, de sete.

Durante o bate-papo, Aline e Igor comentaram que Antonio, que já esteve na novela Família é Tudo, da TV Globo, também tem vontade de cantar e pretende soltar um álbum com 18 faixas:

- Então ele já veio com essa vontade de comunicar. E ele vai lançar agora um álbum musical dele com um clipe. São 18 faixas. E ele cantando lindamente. É absurdo que ele não para de cantar. Ele canta o dia inteiro. Às vezes fala assim, filho, calma só um pouquinho. Só um pouquinho. Calma aí, só um pouquinho. E ele tem assim uma voz absurda, comentou o pai orgulhoso.

Questionados, sobre a composição das músicas, Igor respondeu:

- Grande parte é a ideia dele. E nós ali amarramos para tentar trazer vida para o que ele queria. Porque ele sabe muito bem o que ele quer. Ele sabe o que ele quer, o ritmo. Ele é muito sagazinho. Ele é muito sagaz.

Aline ainda falou com carinho da filha Fátima que, segundo ela, também já demonstra aptidão para o mundo artístico:

- A Fátima adora. Ela adora essas coisas de internet. Com certeza vai ser modelo, alguma coisa do gênero. Ela adora se vestir. Ela adora fazer vídeo.

E o caçula? Bom, o papai respondeu essa:

- O Will é do futebol. Ele não tá nem aí pra nada. Só futebol. Videogame. Ele não quer cantar. Fala: Para, me deixa.

Finalizando o bate-papo, Igor ainda fez uma reflexão sobre a criação que ele Aline têm dado aos pequenos:

- Nós estamos construindo um lar. E não é um lar de pais de cunho, é um lar que a gente está colocando o nosso melhor, assim. Desde que o Antônio nasceu, parece que tanto a Aline quanto eu, a gente pega o nosso melhor e despeja-se nele. Todo o nosso amor, nossa vontade de ver ele crescer, saudável, forte, inteligente, íntegro. E com a chegada dos pequenos, Will e Fátima, isso só ampliou. E demandou também da gente muita firmeza e mais amor para derramar.