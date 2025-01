Julio Rocha revela qual o seu segredo para manter a saúde mental

Julio Rocha se tornou um grande fenômeno nas redes sociais e a cada dia que passa conquista mais sucesso na web com seus conteúdos humorísticos. Sempre entregando vídeos engraçados e criativos, o ator é muito elogiado por seu trabalho - que por vezes conta com a participação da esposa e filhos ou até de outras celebridades.

Em entrevista, o artista fala sobre o processo de gravar os vídeos. Julio, que trabalhou em uma série de novelas da TV Globo. Ao ser questionado sobre o que o torna tão único e cativante, destaca que não tem medo de se entregar na frente da câmera e sair de sua zona de conforto. Justamente por fazer o que ama, transmite alto astral à quem assiste seus vídeos.

- Não ter medo de errar. Eu vejo que hoje na internet, a maior preocupação das pessoas que estão querendo investir ou já trabalham com a internet é de não cometer nenhum erro, que é impossível. Eu já costumo me jogar mesmo na criação e produção de conteúdo, sair da zona de conforto e estar sempre disposto a fazer o novo, porque é isso faz meus olhos brilharem.

Trabalhar com internet como personalidade pública não é nada fácil. O ator revela o seu segredo para manter a saúde mental em dia e dá dicas de autocuidado.

Priorizar bons momentos no off com a família. Esse é o grande segredo. Além de terapia, praticar exercício físico e buscar o autoconhecimento.

Julio coleciona quatro milhões e meio de seguidores no Instagram e dois milhões e 700 mil no Tiktok. Além de seu senso de humor, ele também mostra sua rotina como pai de três filhos ao lado da esposa, Karoline Kleine.