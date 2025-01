Vem mais música boa por aí! Mumuzinho comenta planos para 2025: Terminar de lançar o Conectado

Ele não cansa de entregar qualidade! Mumuzinho não apenas fez a alegria dos fãs em 2024 entregando muita música boa ao lado de grandes artistas com o lançamento de Conectado, como já deixou avisado que 2025 terá ainda mais sucessos, pois tem preparadas as próximas partes do projeto audiovisual.

Até agora, o cantor já soltou em todas as plataformas digitais canções gravadas em colaboração com Thiaguinho, Belo, Péricles, Rodriguinho, Miltinho e outros nomes notáveis do pagode. Em entrevista, ele contou que podemos aguardar mais parcerias incríveis:

- Em 2025 vou terminar de lançar o Conectado, com as outras grandes parcerias que estiveram comigo nesse projeto.

Mumuzinho também impressiona com a superprodução de seus shows, que entregam performances memoráveis. Em relação ao próximo ano, diz ter certeza de que ele será ainda mais especial.

- Além disso, vou continuar trazendo muita música boa, com o coração aberto e muita energia para os shows. Não tenho dúvidas de que o próximo ano será ainda mais especial.