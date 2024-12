Gilvan e Paulo Serra entregam Praça de Esportes logo após a posse

Gilvan Junior (PSDB), prefeito de Santo André, que tomará posse nesta quarta-feira,, em ato inédito na cidade entregará amanhã, às 12h30, a Praça de Esportes Florinda Galhardo, na Vila Curuçá, ao lado de seu antecessor, Paulo Serra (PSDB).

Segundo Gilvan Junior, a inauguração conjunta reforça o compromisso de continuidade de um governo de oito anos que tem aprovação de 80% da população.

“Aqui, o trabalho realmente não para. Já no dia 1º de janeiro, minha primeira ação como prefeito será a entrega de uma obra ao lado do nosso prefeito. Um ato simbólico que mostra a continuidade dessa gestão que tanto transformou para melhor a vida dos andreenses”, afirmou o tucano, em suas redes sociais.

“Só não vou dizer qual obra, mas o prefeito (Paulo Serra) já tem uma pronta para a gente entregar no primeiro dia de governo. Pela primeira vez na história da cidade, dois prefeitos, depois da posse, entregam uma obra juntos”, disse Gilvan.

CERIMÔNIA

A posse oficial do prefeito e sua vice, Silvana Medeiros (Avante), e dos vereadores eleitos está marcada para as 10h, na Câmara. Já a transmissão de cargo ocorrerá às 11h, no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence.