Exame de imagem mostra melhora condizente com 'ótimo estado' de Lula, diz boletim médico

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, repetiu nesta terça-feira, 31, exame de imagem e, de acordo com boletim médico divulgado no fim do período da manhã, a tomografia mostrou "importante reabsorção da coleção subdural", apresentando melhora progressiva condizente com o "ótimo estado" de Lula.

"O Presidente segue sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio", diz o boletim médico.

O exame foi realizado na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libabês.

Lula precisou passar por dois procedimentos médicos na cabeça em dezembro, em decorrência da queda que sofreu no banheiro do Palácio da Alvorada, em outubro.

Nesta terça, o Planalto divulgou uma primeira versão do boletim médico, posteriormente corrigida contendo mais termos técnicos.

As duas versões apontam para uma melhora do presidente.