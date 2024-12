Rafael Cortez fala sobre carreira como palestrante e planos para voltar à TV em 2025

Rafael Cortez é um cara versátil e de muitos talentos, Jornalista, músico, humorista e, agora, palestrante, ele que ficou conhecido pelos seus anos no programa CQC, da Band, e falou em entrevista sobre como se encontrou no universo do mundo corporativo, dando palestras.

Já com os olhos voltados para 2025, Rafael revela seus planos futuros e reafirma sua intenção de seguir na carreira de palestrante:

- Eu vou continuar fazendo palestras, porque eu estou muito situado como palestrante. Me encontrei muito nesse mundo.

Ele ainda dá detalhes sobre o assunto de sua apresentação:

- Eu fiz este ano muitas vezes a minha palestra sobre atitude transformadora, que é o meu tema de paixão e tema do meu livro.

Mas se engana quem pensa que ele largou a televisão de vez. Para o novo ano, Cortez almeja sim voltar às telinhas. No entanto, ainda não tem um projeto concreto:

- Eu quero voltar a fazer alguma coisa de TV, ou de mídia, ou talvez, de portal. Possivelmente entrevistando gente, porque entrevistar é uma delícia. Eu sinto saudade disso. Eu quero voltar a fazer isso no ano que vem.

Agora vamos aguardar para ver quando e onde veremos o comunicador.