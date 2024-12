Fernanda Souza sobre ser lembrada como Mili, sua personagem em Chiquititas, até hoje: - Para um artista não tem preço

Desde o dia 15 de dezembro está disponível no SBT Geração Chiquititas, um especial que reuniu todo o elenco de 1997, onde os fãs podem acompanhar apresentações musicais, coreografias icônicas e momentos nostálgicos. Além de reviver cenas marcantes e conhecer histórias de bastidores.

Durante as gravações do especial, Fernanda Souza falou da emoção do reencontro. Segundo ela todos ficaram felizes, emocionados e animados com o convite e com o projeto.

- Muita emoção. O coração de todo mundo está acelerado. Não tem um que está calmo hoje, está todo mundo feliz, emocionado, animado, feliz, alegre, grato. É muito [...] Como é que eu posso dizer? Gratificante, acho que essa é a palavra. Gratificante e emocionante viver isso, sabe? Reencontrar, receber essa homenagem. Acho que a nossa história é linda, merece uma história de amor. E está sendo incrível.

Questionada qual a sensação de ser lembrada até hoje como Mili, sua personagem na produção infantil, ela falou:

- É uma delícia fazer parte da história, da vida das pessoas, da infância delas. Nossa arte está dentro do coração das pessoas até hoje, pois para um artista não tem preço. Isso é incrível.