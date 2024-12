Beth Goulart faz reflexão sobre Ano Novo: Acho que sempre tem que ter essa esperança renovada

Beth Goulart está pronta para começar 2025 com o pé direito, depois de ter lançado um livro em 2024, nomeado O que transforma a Gente?. Em entrevista, a atriz e escritora refletiu sobre o que gostaria de levar para o próximo ano.

Para começar, Beth falou sobre um conceito que trabalha bastante em seu livro, o da Esperança Ativa.

- O Ano Novo, eu acho que sempre tem que ter essa esperança renovada. É importante que você acredite em positivo e que as coisas podem melhorar, mesmo que as situações estejam difíceis. No livro eu falo sobre uma coisa chamada esperança ativa. É quando você coloca a sua esperança em ação, e não numa forma passiva, simplesmente esperando que mude sozinho. Não. Vamos em busca da mudança.

Com vários projetos em mente, Goulart ainda nos contou sobre o que deseja colocar em prática em 2025:

- Ah, que venham coisas muito boas, positivas, que eu possa realizar todos os projetos que estão ainda aqui na minha cabeça, que eles se tornem concretos, que a gente possa ter um ano de paz, que a gente possa ter um equilíbrio maior, um respeito maior nas relações humanas, que a gente aprenda a ouvir melhor uns aos outros, que a gente possa contribuir com essa mudança do mundo com o melhor de cada um de nós.

É tudo que a gente deseja também, não é?