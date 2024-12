Caroline Dallarosa revela expectativas para lançamento de seu primeiro livro

Caroline Dallarosa promete iniciar 2025 com tudo! A atriz finalmente mostrará ao público uma nova faceta de sua arte com o lançamento de seu primeiro romance literário, intitulado provisoriamente De Coração. Em entrevista, ela contou que as expectativas estão a mil e que promete surpresas no dia do lançamento:

Como atriz, sempre busquei contar histórias de diferentes formas, e agora poder dar vida a uma obra literária é uma realização incrível. Para o grande dia, estou planejando um lançamento cheio de surpresas, com uma leitura especial do livro e a presença de amigos, familiares e fãs. Quero que todos sintam a emoção que eu guardo ao compartilhar essa nova faceta da minha carreira.

Além do livro, Caroline está apostando em novos projetos. A ideia da artista é se desafiar, crescer como atriz e explorar todas as possibilidades:

Além do livro, estou envolvida em alguns projetos para o audiovisual que prometem. Estou explorando papéis que me desafiem e me permitam crescer como atriz. Também estou pensando em levar esse novo lado da escrita para as telas, quem sabe adaptando alguma história minha ou trabalhando em roteiros. O futuro está repleto de possibilidades!

Para encerrar, em clima de final de ano, a atriz compartilhou os seus desejos para 2025:

Incluem o lançamento do meu livro se transformando em um verdadeiro sucesso e conquistando novos públicos. Além disso, almejo crescimento pessoal e profissional, mais projetos desafiadores na atuação e, claro, momentos inesquecíveis com as pessoas que amo. Quero que 2025 seja um ano de realizações e conexões, principalmente profissionais. Sou capricorniana e quero um 2025 com muito dinheiro. (risos).