Decreto com nomeação de Galípolo e de diretores do BC é publicado no 'Diário Oficial'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou Gabriel Galípolo para exercer o cargo de presidente do Banco Central, a partir de 1º de janeiro de 2025, com mandato até 31 de dezembro de 2028. O Decreto de nomeação está publicado na edição desta terça-feira, 31, do Diário Oficial da União (DOU). Galípolo assume o cargo na vaga decorrente do término do mandato de Roberto Campos Neto.

O Diário Oficial traz ainda as nomeações de Izabela Moreira Correa para a Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta; de Nilton David para a Diretoria de Política Monetária; e de Gilneu Vivan para a Diretoria de Regulação do Sistema Financeiro.

Izabela e Gilneu foram nomeados para a exercerem os cargos de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028.

Já Nilton David exercerá o mandato até 28 de fevereiro de 2027, pois ele ocupará a vaga decorrente da nomeação de Galípolo para o cargo de presidente do BC e concluirá, portanto, o mandato do ex-diretor.

O BC informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não há previsão de cerimônia de posse para o futuro presidente Gabriel Galípolo e os três novos diretores.