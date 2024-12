Base governista fecha consenso pela reeleição de Danilo Lima

Os vereadores de São Bernardo José Aurélio Bacelar de Paula, o Aurélio, que também preside o Podemos local, além de Joilson Santos (PRTB) e Josias Paz, o Gordo da Adega (Podemos), decidiram abrir mão da disputa pela presidência da Câmara em favor da reeleição de Danilo Lima (Podemos).

Os vereadores afirmaram ao Diário que Danilo Lima se propôs a fazer mudanças em sua gestão e, com isso, decidiram dar uma “segunda chance” ao podemista.

Conforme o acordo firmado ontem, Aurélio vai ficar como primeiro secretário e Joilson, como segundo. Gordo da Adega fica de fora da Mesa Diretora. Segundo Aurélio, a vice-presidência deve ficar com o PT, que elegeu quatro vereadores para a próxima legislatura.

Aurélio vinha despontando como potencial futuro presidente da Mesa Diretora. Inclusive, contava com apoio de ao menos dez vereadores da base governista. Entretanto, os parlamentares já haviam afirmado ao Diário que mantinham o nome na disputa até que se chegasse ao consenso no grupo que compõe a base do prefeito eleito Marcelo Lima (Podemos).

“O Danilo se comprometeu com muitas mudanças na Câmara e a se relacionar melhor com os vereadores, a nos ouvir mais. Nós temos um grupo, que está unido em apoiar o Marcelo Lima. O Danilo é o candidato e vamos dar uma segunda chance para que ele possa ser um presidente melhor para o Legislativo”, pontuou Joilson.

O compromisso assumido por Danilo Lima é decorrente das críticas que vem recebendo dos parlamentares, segundo os quais deixou a gestão da Casa de lado para concorrer à reeleição como vereador. Outra queixa sobre o podemista está relacionada ao fato de se manter distante dos demais integrantes o Legislativo, dificultando o diálogo.

Diante dos problemas enfrentados na gestão do podemista, o grupo da base de Marcelo Lima tinha, inclusive, um pré-acordo segundo o qual que quem assumisse o comando do Legislativo não poderia disputar as eleições para deputado. Entretanto, segundo apurado pela reportagem, Danilo Lima não procurou os pares para tentar a reeleição e deu sinais de que pretendia disputar as eleições de 2026.

Aurélio endossou a declaração do vereador do PRTB. “Fechamos com o Danilo. Resolvemos dar mais uma oportunidade para ele. Prontamente acatei a decisão do grupo e resolvi pleitear a primeira secretaria da Mesa”, destacou.

O podemista disse que abre mão da presidência neste momento, mas que, oportunamente, voltará a disputar o cargo. “Não vou desistir. Daqui a dois anos volto a brigar por esse espaço como presidente.”

Gordo da Adega foi na mesma linha dos demais vereadores e disse que a decisão foi tomada por consenso do grupo. “Achamos mais viável manter o Danilo presidente, com Aurélio e Joilson como secretários”, disse.

Procurado, Danilo Lima não retornou até o fechamento da edição.