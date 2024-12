Mauá e Ribeirão Pires reajustam o preço das passagens dos ônibus

Mauá e Ribeirão Pires anunciaram nesta segunda-feira (30) que vão reajustar o valor das passagens dos ônibus municipais em 2025. O passageiro ribeirão-pirense pagará mais pela viagem em 6 de janeiro, a primeira segunda-feira do ano novo. Já o mauaense aguardará até o dia 15.

O percentual de reajuste dos valores das passagens em Mauá ficará em 9,52% no caso do usuário que possui o Cartão SIM, cujo valor da viagem passará dos atuais R$ 4,20 para R$ 4,60. Já no caso do passageiro que paga em dinheiro, o aumento será de 10%, saindo de R$ 5 para R$ 5,50. O valor do vale-transporte permanecerá em R$ 7.

“Para conceder o reajuste, levamos em conta o que diz o contrato, que estabelece critérios para a composição da tarifa, como o aumento no preço dos combustíveis, das peças de manutenção e também no dissídio dos trabalhadores, que ficou na casa dos 10%”, detalhou o prefeito reeleito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), ao Diário.

A última majoração no preço das passagens do sistema municipal de transportes em Mauá, operado pela Suzantur, havia sido realizada em janeiro de 2023. O decreto foi assinado nesta segunda-feira (30) por Oliveira.

Em Ribeirão Pires, o percentual de reajuste para o passageiro que possui o cartão eletrônico Bus Fácil vai ser de 11,34%. O valor da passagem sai dos atuais R$ 4,85 para os R$ 5,40. Já no caso de quem paga pela viagem em dinheiro, o aumento será de 9,09%, com o custo passando de R$ 5,50 para R$ 6. O vale-transporte será corrigido em 16,67%, de R$ 6 a R$ 7.

O último reajuste nos valores das passagens do sistema municipal de transporte em Ribeirão Pires ocorreu em 30 de janeiro de 2023. A gestão do prefeito reeleito Guto Volpi (PL) argumentou que o reajuste atende a TAC (Termo de Ajuste de Conduta) proposto pelo Ministério Público para mediar litígio da administração com a concessionária Suzantur, que opera o sistema na cidade.

“Neste ano (2024), apesar das reiteradas solicitações feitas pela concessionária – que inclusive moveu ação na Justiça contra a Prefeitura solicitando o aumento da passagem – não houve revisão do preço”, destacou a gestão ribeirão-pirense, em nota encaminhada ao Diário.





SANTO ANDRÉ

Santo André também anunciou reajuste no valor das passagens de ônibus municipais a partir de 6 de janeiro. O valor será corrigido em 3,51%, passando dos atuais R$ 5,70 para R$ 5,90. Decreto do prefeito Paulo Serra (PSDB) autorizando o aumento foi publicado ontem no ''Diário Oficial do Município'' no sábado (28).

O decreto também fixa o valor do vale-transporte em R$ 7,25, reajuste de 3,57% em relação aos atuais R$ 7. O texto regulamenta ainda descontos e passe livre estabelecidos por lei. Entre os principais benefícios está a gratuidade para estudantes com passe escolar, além de desconto de 50% para professores da rede de ensino pública e privada.





TRÓLEBUS

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) anunciou nesta segunda-feira (30) que vai reajustar a partir de 6 de janeiro em 4%, na média, o valor das cerca de 900 linhas que gerencia na Região Metropolitana de São Paulo. A correção inclui os trólebus que circulam no Corredor ABD, operado pela Next Mobilidade.

“O reajuste previsto é inferior à inflação de 5,09%”, divulgou a companhia, em nota à imprensa. A planilha com os novos valores tem previsão de ser publicada hoje no site da EMTU. O portal ''Diário do Transporte'' adiantou que o novo valor da passagem dos trólebus será de R$ 6,05, aumento de 4,31% em relação aos atuais R$ 5,80.