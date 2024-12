Lucas Lima faz análise de seu ano após divórcio com Sandy: Um dos anos em que mais trabalhei na minha vida

Lucas Lima publicou um grande resumo de 2024 e fez uma análise após o primeiro ano divorciado de Sandy. Ele comentou como se divertiu e trabalhou nestes momentos que teve ao lado do filho e amigos.

No Instagram, o artista mostrou um vídeo com diversas ocasiões do ano, e escreveu:

Resumo de 2024. Muitas conquistas, ansiedades, alegrias, desafios, sorrisos abertos, choros escondidos, descobertas, euforias, fundinhos de poço e topos de montanha. Um ano em um minuto e meio. E dez anos em um. Um dos anos em que mais trabalhei na minha vida foi um dos anos em que mais consegui equilibrar trabalho vs diversão. Mas, principalmente, 2024 foi um ano de muito amor. MUITO amor.