Rebel Wilson, atriz de A Escolha Perfeita, se casa com empresária

Que felicidade! Rebel Wilson, atriz de A Escolha Perfeita, se casou no civil com a empresária Ramona Agruma em Sidney, na Austrália. O casal já havia realizado uma cerimônia em setembro em Sardenha, na Itália.

No Instagram, a artista compartilhou fotos do casamento com a designer de jóias:

A minha irmã Liberty oficializou o nosso casamento legal em Sydney! Significava que a minha avó Gar de 94 anos poderia vir, o que foi muito especial para nós tê-la incluída e senti-me bem em fazê-lo na minha cidade natal nesta época gloriosa do ano!

A irmã de Rebel, Liberty, foi quem conduziu o casamento. Na cerimônia, as duas estavam acompanhadas da família da artista.