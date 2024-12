São Bernardo. Livros que falam. A chave da cidade. Duas Câmaras Municipais. Qual é a que vale?

Mil novecentos e quarenta oito. Turbulências políticas em São Bernardo, o município que alcançara sua emancipação em 1944, com instalação em 1945.

O primeiro prefeito eleito, o médico José Fornari, tinha dois legislativos à disposição.

“ Valeu o nosso, porque tínhamos livro de atas”, declarou Tereza Delta à “Memória” numa entrevista que fizemos com ela muitos anos atrás.

O chamado “Terezismo” vivia o auge na virada dos anos 40 para 50. Tereza Delta foi prefeita de São Bernardo em 1947, nomeada para completar o mandato de Wallace Simonsen. Na sequência foi eleita vereadora, a mais votada da primeira legislatura. Esteve à frente da Câmara oficial de São Bernardo os quatro anos, de 1948 a 1951. E depois seria eleita deputada estadual.

Coube a ela, na qualidade de presidente da Câmara e ex-prefeita, passar o comando da cidade a José Fornari.

RELÍQUIA

O livro de posse é mantido até hoje e nele estão registradas todas as posses desde então, com assinaturas de Lauro Gomes, Sérgio Balottim, Aldino Pinotti, Hygino de Lima, Geraldo Faria Rodrigues, Tito Costa, Mauricio Soares, Aron Galante, Walter Demarchi e os prefeitos interinos.

Orlando Morando foi o último a assinar. Marcelo Lima, o prefeito eleito e diplomado, assinará amanhã, ao assumir.

“Este livro era guardado num cofre e só saia quando da posse de um novo prefeito”, revelou à Memória Gilmar Guiesser, assessor de cerimonial aposentado da Prefeitura de São Bernardo e braço direito de Rolando Marques, o locutor oficial que substituiu a João Bosco Vallin Marques a partir do governo Tito Costa.

Gilmar, hoje integrante da AME (Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo) fala do livro e da chave da cidade, exibida nessas ocasiões pelo chamado novo chefe do Executivo.

UMA PAUTA

Na cobertura das posses dos novos prefeitos, marcada para amanhã – 1º de janeiro de 2025 – uma das ideias propostas por “Memória” ao editor de Fotografia do Diário , Claudinei Plaza, é tentar fotografar, nas sete cidades, os livros de posse e, quem sabe?, as chaves simbólicas de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

REGISTROS

Em 1984, agora como chefe de Cerimonial da Câmara de São Bernardo, o jornalista João Bosco Vallin Marques lançou livro sobre a Câmara Municipal de São Bernardo. A publicação relaciona os vereadores no período 1948 a 1982, da primeira à oitava legislatura.

De fundamental importância seria a atualização do livro, com o registro dos vereadores das legislaturas mais recentes – até a 19ª, cujos vereadores serão empossados amanhã.

Crédito do logo 0 – Projeto Memória

LIVRO . A obra de João Bosco Vallin Marques: vai até 1982; Câmara de São Bernardo deveria atualizar o livro até os dias atuais

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

QUINTA LEGISLATURA (1964-1968). Rubens Marques Cardoso (o 1º à esquerda), José Avilez, Albertino Pinotti, Antonio Dias Amorim, Ernesto Augusto Cleto, Geraldo Faria Rodrigues, José Ginez Ramble (Tudo Azul), Américo de Moraes, Indu Rovai, Irineu Ferreira da Silva, Lenildo Freitas Magdalena, Álvaro Domingues, Omar Donato Bassani, Natal Vertamatti e Antonio Aluízio Salvador (Tininho)

A Câmara Funcionava no 2º andar do prédio localizado na Rua Dr. Flaquer, esquina com a Rua Marechal Deodoro

Crédito da foto 2 – Acervo: Gilmar Guiesser

1º DE FEVEREIRO DE 1969 . Início do segundo governo Aldino Pinotti. Virgílio Simionato (o 1º à esquerda), Guido Ezio Gambini, Tudo Azul (sentado), Pinotti e Geraldo Faria Rodrigues (vice-prefeito) e José Ramos de Brito. Ao fundo, encoberto, o radialista Rolando Marques, em cobertura para a ZYW-5, Rádio Independência de São Bernardo

Nesta legislatura, a Câmara passava a funcionar no Palácio João Ramalho, ao lado do Paço Municipal, onde permanece, agora em novas instalações.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 31 de dezembro de 1994 – Edição 8898

MANCHETE – Dívidas levam Banco Central a intervir no Banespa (Banco do Estado de São Paulo) e no Banerj (Banco do Estado do Rio de Janeiro).

NACIONAL – A posse do presidente FHC teria a presença de 120 delegações estrangeiras na cerimônia marcada para 1º de janeiro (de 1995).

EDITORIAL – Governo aprovado.

O presidente Itamar Franco lega um País melhor que aquele que encontrou há dois anos.

RETROSPECTIVA – 1994 foi marcado por emoções extremas, do sucesso do Real às mortes de Ayrton Senna e Antonio Carlos Jobim.

EM 31 DE DEZEMBRO DE...

1909 - Lei municipal nº 38 cria uma escola mista na estrada do Vergueiro, no bairro da Colônia do Rio Grande, em São Bernardo.

1929 - Promulgada a lei municipal nº 295 da Prefeitura de São Bernardo, que estabelece tabela e preço para o serviço de transporte de passageiros em automóvel de estacionamento e aluguel. Tempos finais da República Velha e do prefeito Saladino Cardoso Franco.

1944 - Companhia Telefônica Brasileira inaugura o posto telefônico do Distrito de Mauá.

NOTÍCIAS DE 1954

¦ Rio, 6 – O presidente Café Filho sancionou lei do Congresso que concede auxílio de 5 milhões de cruzeiros à Prefeitura de Santo André, para as comemorações do IV Centenário dessa cidade.

Do total será destacada a verba de 150 mil cruzeiros para premiar a melhor obra histórica inédita sobre as origens e desenvolvimento de Santo André, julgada em concurso pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.

O restante será aplicado na construção de um edifício em terreno a ser doado pela Prefeitura de Santo André que centralize os principais serviços federais com sede no Município.

NOTA – O livro escolhido e publicado foi o de Afonso Taunay, “João Ramalho e Santo André da Borda do Campo”, hoje um clássico.

O edifício foi o que abrigou a agência da Previdência Social, no Centro da cidade.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ Entre as 43 cidades que fazem aniversário hoje, duas de São Paulo: Altair e Santa Cruz da Esperança.

¦ Pelo Brasil, entre outras: Alagoinha (PE), Alegria (RS), Aripuanã (MT), Ataléia (MG), Bento Fernandes (RN), Carutapera (MA), Cordeiro e Duque de Caxias (RJ), Fraiburgo (SC), Mairi (BA), Paulista (PB), Presidente Kennedy (TO) e Tucuruí (PA).

São Silvestre

31 de dezembr o

Natural de Roma. Foi papa entre os anos 314 e 335, na transição do império romano do paganismo para o catolicismo.

¦

Ilustração: redes sociais

Arte: Paulo César Nunes

Santo André

Apparecida Russo Machado , 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Felipe , 88. Natural de Camaragibe (Pernambuco). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Comerciante . Dia 26. Cemitério Municipal de Nísia Floresta (Rio Grande do Norte).

Rosemeire Marguti , 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Vendedora . Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Sérgio Gomes Chaves , 51. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Autônomo . Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Eleandro Caseiro Antelo , 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Tatiane Rossato Luque Bueno , 40. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Motorista de aplicativo . Dia 26, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

São Caetano

Oswaldo Simões Louro , 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 26. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Hamilton Ribeiro Filho , 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 20, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Diadema

Leocádio Gregório da Silva , 78. Natural de Paula Cândido (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

Cândida Dias Palácio , 74. Natural de Tarrafas (Ceará). Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra (SP).

Ribeirão Pires