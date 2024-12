Cidade de SP tem previsão de chuva forte e granizo; veja onde

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta de chuva forte para as zonas oeste e norte da capital na tarde desta segunda-feira, 30. A tempestade vem acompanhada de vento, raios e condição para granizo. Em Barueri, na Grande São Paulo, o telhado do supermercado Barbosa e duas pessoas passaram mal por causa do acidente. Segundo a Defesa Civil, as vítimas, leves, foram atendidas.

A chuva forte também se espalhou pela zona leste da cidade, atingindo Caieiras, na região metropolitana, assim como os municípios de Franco da Rocha, Francisco Morato e Guarulhos.

Até o momento, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo registrou rajadas de vento 35,9 Km/h às 14h30 na Subprefeitura da Lapa, zona oeste, e 30,5 Km/h às 14h40 na Subprefeitura de Santana, zona norte.

Ainda segundo o CGE, as zonas oeste e norte, incluindo a Marginal Tietê e Pinheiros estão em estado de atenção para alagamentos.

Recomendações

A Defesa Civil recomenda seguir as orientações abaixo em caso de tempestades com ventos fortes, raios e granizo:

- Ao aviso de tempestade ou ao escutar trovões, abrigue-se imediatamente em uma edificação ou veículo, permanecendo longe de janelas, tomadas e materiais metálicos e evitando árvores ou coberturas metálicas frágeis;

- Ao notar rachaduras e trincas no telhado, saia imediatamente;

- Desconecte aparelhos eletrônicos das tomadas;

- Não utilize aparelhos conectados às fiações telefônica e elétrica;

- Se estiver em qualquer área aberta, como praia, piscina, estacionamento e campo de futebol, saia imediatamente;

- Mantenha distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, antenas e caixas d''água;

- Afaste-se de objetos metálicos grandes e expostos, como tratores, escadas, cercas de arame etc.;

- Não solte pipas e não carregue objetos como canos e varas;

- Evite dirigir e andar de bicicleta, motocicleta ou a cavalo;

- Quando dirigindo sob chuva, evite passar e estacionar perto de cabos elétricos, torres de transmissão, outdoors, andaimes, escadas e outras estruturas que não pareçam seguras.

- No caso de destelhamento, verifique a estrutura antes de entrar na edificação e observe se existem rachaduras e trincas no telhado;

- Não realize manutenção no telhado enquanto há granizo, evitando acidentes;

- Mantenha-se abrigado até obter informações de que o caminho está seguro;

- Não transite por vias cobertas por água e/ou granizo;

- Preste atenção a árvores e cabos elétricos caídos.

Para receber alertas da Defesa Civil, envie um SMS com o CEP da sua região para o número 40199 ou acompanhe atualizações pelo perfil oficial no Instagram e Twitter: @defesacivilsp.