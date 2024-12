Juliano Cazarré fala sobre estado de saúde da filha, internada para tratar quadro de infecções

Juliano Cazarré usou suas redes sociais para dar notícias sobre sua filha, Maria Guilhermina, que está internada para tratar um quadro de infeccções. Através de um vídeo nos stories, o ator explicou que a herdeira terá que passar mais alguns dias no hospital.

- Passei a noite no hospital com a Guigui, ela dormiu bem, dormiu a noite toda, acho que estava com muito cansaço, né, dos últimos dias... Toda a aventura de novo, ser internada de novo, passar por muitos exames... Aí para os exames tem que parar a alimentação dela... Ela estava bem cansadinha, com fome à noite, disse.

Juliano ainda aproveitou para pedir orações de todos em nome de sua filha:

- Quando ela recebeu a alimentação, dormiu a noite toda. Mas aí vieram os exames e as infecções continuam lá, então, a Guigui vai precisar ficar mais uns dias internada. Letícia está com ela lá agora. Ela vai fazer um acesso para poder receber os antibióticos de maneira intravenosa, então, deve ter mais uns dias aí de hospital para a Guigui, mas ela é forte e eu conto com as orações de vocês por ela.

Vale pontuar que Maria Guilhermina foi internada na última quinta-feira, dia 26.

Além de Juliano, Letícia Cazarré também falou da filha e mostrou a pequena voltando de um procedimento:

Voltou, deu tudo certo!, celebrou.