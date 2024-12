Simone Biles revela planos para Ano Novo com o marido: Provavelmente estaremos na cama

Ano novo em casal! Durante uma entrevista à revista People, Simone Biles comentou sobre os planos para a véspera da virada do ano ao lado do marido, Jonathan Owens.

No bate-papo, a campeã olímpica revelou como passará seus dias de folga:

- Eu e Jonathan estávamos realmente conversando sobre isso, e eu fiquei tipo, provavelmente estaremos na cama antes que a bola caia de qualquer maneira.

Ela comentou também que o jogador de futebol americano já planejou tudo:

- Ele disse: Não se preocupe, eu vou me levantar. Vou definir um alarme para 12 para que eu possa beijá-lo.

O casal passará grande parte da temporada de férias em Chicago este ano, onde Owens está atualmente jogando pelo Chicago Bears. Embora Biles sinta falta de estar com sua família no dia de Natal, devido ao jogo em casa de Owens em 26 de dezembro, ela diz que está ansiosa para passar um tempo de qualidade com o marido.

Olhando além da temporada de futebol, Biles diz que a dupla, que se casou em 2023, espera viajar nos próximos meses:

- Jonathan e eu queremos sair de férias, estamos planejando isso agora. Mas, fora isso, apenas tentando retribuir à comunidade o máximo que puder, porque eles me apoiaram nessa jornada.