Investidor do Atlético-MG confirma venda de Paulinho ao Palmeiras

Dono da SAF do Atlético-MG, Rubens Menin confirmou a venda do atacante Paulinho ao Palmeiras, nesta segunda-feira, em entrevista à rádio mineira Rede 98. De acordo com o empresário, a quantia oferecida pela diretoria palmeirense estava de acordo com as expectativas do clube e será utilizada para investir no elenco.

"Tem que trocar. De vez em quando, o elenco tem de dar uma oxigenada, ver onde estão os pontos mais fracos, os mais fortes. Todos os times fazem isso, o Palmeiras faz isso, o Flamengo faz isso, nós fazemos. Então, achamos que tínhamos uma boa oportunidade com o Paulinho. Teve uma proposta muito boa do Palmeiras, excepcional. Nós vamos usar esse dinheiro para reforçar o plantel, não é para pagar dívida coisa nenhuma", disse Menin.

Conforme apurado pelo Estadão, a oferta do Palmeiras para ter o atacante de 24 anos foi de R$ 118 milhões, junto à ida dos volantes Patrick, do sub-20, e Gabriel Menino ao time mineiro. A expectativa é que ele seja anunciado oficialmente como reforço palmeirense nos primeiros dias de janeiro.

Em 2024, Paulinho entrou em campo em 59 partidas e marcou 19 gols. Foi peça importante, fazendo dupla com Hulk, na condução do Atlético-MG às finais de Copa do Brasil e da Libertadores.

Por estar em recuperação de lesão, o jogador é um reforço com foco no Mundial de Clubes, a ser disputado entre junho e julho de 2025. No começo de dezembro, Paulinho passou por cirurgia por causa de uma fratura óssea na canela. O tempo de recuperação é estimado em seis meses, o que faria com que ele estivesse disponível para jogar somente em maio.