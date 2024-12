Morre aos 54 anos de idade, baixista do Jota Quest, Renato Tommaso

Morreu no último domingo, dia 29, o baixista da banda Jota Quest, Renato Tommaso. A notícia foi divulgada nas redes sociais da banda.

No Instagram, eles lamentaramm a morte do músico.

Grande amigo, um pai de família exemplar, baixista incrível, super profissional, parceiro de infindáveis papos sobre música, futebol, cultura e tudo que revisitasse. Não temos palavras para expressar toda a dor e tristeza que estamos sentindo agora. Difícil daqui para frente fazer um show e não lembrar de você meu amigo! Nossas sinceras condolências a Dani, a forte Renata e a todos os familiares e amigos. Vá em paz amigo, escreveram.

O vocalista da banda, Rogerio Flausino também lamentou a morte do amigo e companheiro por tantos anos.

Nossos mais profundos sentimentos pela triste e prematura partida do querido amigo e parceiro de caminhada Renato Tommaso. Grande músico e profissional gigante que esteve conosco nestes últimos 18 anos, fosse na estrada, nos estúdios ou nos palcos, se dedicando ao máximo, e vivendo com a gente lado a lado, momentos sempre muito especiais, escreveu ele.

Além deles, a filha do baixista usou as redes para comentar sobre a morte do pai. Nos Stories de seu Instagram, a jovem escreveu:

Até as saudades, que vão ser eternas, não se comparam ao meu amor por você, papai. Descanse em paz, nos vemos um dia.