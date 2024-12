Morando e Marcelo Lima inauguram UBS juntos na véspera do Réveillon

Na véspera do último dia de mandato, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (sem partido), entregou a a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Calux ao lado do próximo chefe do Paço são-bernardense que assumirá o comando da Prefeitura no dia 1° de janeiro de 2025. O evento marcou a inauguração da 35ª unidade na cidade.





Segundo o prefeito, a nova UBS de 1.547 metros quadrados contará com 18 consultórios médicos, seis consultórios odontológicos, farmácia e diversos outros serviços. A obra recebeu um investimento de R$ 6 milhões, fruto de uma parceria com a iniciativa privada. “É uma grande conquista para as famílias de São Bernardo e reforça nosso compromisso com a saúde pública de qualidade”, destacou Morando, que deixou a missão para o próximo prefeito: "Marcelo, boa sorte. Afinal de contas, eu entrego, mas quem vai pagar a conta é ele a partir do dia 1° de janeiro. Muito sucesso na sua gestão."





Marcelo Lima também celebrou a entrega. "Um novo presente para o Calux, uma Unidade Básica de Saúde. Mais um equipamento importante. Feliz de estar aqui finalizando o ano ao lado do prefeito que já tem uma nova missão a partir do ano que vem com interesse público para a capital e a felicidade de ter participado oito anos desse trabalho. Agora, com a grande responsabilidade de trabalhar olhando para a frente por uma São Bernardo cada vez melhor", afirmou.





A unidade está localizada na Rua André Rosa Coppini e já está pronta para começar os atendimentos à população nos próximos dias.