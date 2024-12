Na reta final da gravidez, Duda Reis faz atualização e brinca: - Ela está amando o forninho

Nada de Aurora, pelo menos por enquanto! Duda Reis usou suas redes sociais na manhã desta segunda-feira, dia 30, para fazer uma atualização sobre sua gravidez.

Através dos stories, ela mostrou o barrigão e brincou que a herdeira está adorando ficar no forninho:

- Bom dia! No forninho, ela está amando esse forninho. Vocês crentes que eu tinha parido, estou aqui, disse batendo na barriga e mostrando que estava fazendo as unhas do pé.

- Até agora nada! Ontem eu fiquei em casa, minha sogra veio aqui, os padrinhos da Aurora também [...] a gente comeu uma carninha, fiquei vendo série, e é isso, essa calmaria mesmo.

Vale pontuar que Duda está esperando sua primeira filha com o marido, Eduardo Nunes, e já está na reta final.