IZA faz retrospectiva e encanta ao mostrar momentos com a filha, Nala: Minha parceirinha de vida

IZA aproveitou o penúltimo dia de 2024 para fazer uma retrospectiva do seu ano. Através de suas redes sociais, a cantora postou um vídeo acompanhada de sua filha, a pequena Nala, fruto do relacionamento com o jogador Yuri Lima.

Dessa vez estou encerrando o ano com a minha parceirinha de vida. Muito grata por tudo que a gente viveu (junto com vocês), escreveu a cantora na legenda da publicação.

Durante suas lembranças, IZA relembrou um de seus shows, quando não sabia que estava grávida:

- O ano começou do jeito que eu mais amo: no palco, cantando para vocês. E eu nem sabia que em cima daquele trio, sentindo a energia de mais de 300 mil pessoas, eu também tinha uma minitalismã dentro de mim.

Em outro trecho do vídeo, ela mostrou que antes de revelar a gravidez, passava mal no camarim:

- Ninguém sabe ainda que estou grávida, e já vomitei duas vezes aqui no camarim.

No final, IZA definiu o seu 2024:

- Inesquecível é a palavra para descrever 2024. Afinal, fiz o maior lançamento da minha vida.