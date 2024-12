Assinatura de posse de Galípolo deve ser no Alvorada, com Lula, por volta das 15h

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que nesta segunda-feira, 30, haverá a declaração de posse do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. De acordo com fontes, a agenda deve ser por volta das 15 horas com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência.

A declaração de posse de Galípolo deve acontecer em uma reunião com o chefe do Executivo e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Segundo apuração, deve acontecer a assinatura de posse, seguida de uma foto com o novo presidente da autarquia.

"Penúltimo dia do ano, a gente não para aqui no Palácio do Planalto. Acompanhando a execução das últimas ações e hoje também têm sanções feitas pelo presidente Lula, tem posse, declarar posse do novo presidente do Banco Central, têm decretos ainda que o presidente precisa assinar", afirmou Padilha em vídeo no Instagram.

No último dia 20, Lula publicou um vídeo ao lado de Galípolo e disse que ele será o chefe da autarquia com "mais autonomia" que a instituição já teve.

Em uma mensagem de apoio à futura gestão de Galípolo, Lula disse que o futuro presidente do BC assumirá o cargo por uma "relação de confiança minha e de toda a equipe do governo".

"Eu quero te dizer que você será, certamente, o mais importante presidente do Banco Central que esse País já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve", comentou Lula em vídeo publicado nas redes sociais. "Quero que você saiba que jamais, jamais, haverá da parte da Presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central", complementou.