Ponte Preta confirma 'chapéu' no rival Guarani e contrata Dudu, do Vitória

A Ponte Preta definiu a contratação do volante Dudu, do Vitória, para a próxima temporada. O jogador vinha sendo dado como certo no arquirrival Guarani, mas o clube alvinegro conseguiu reverter a negociação para acertar com o atleta, que já está em Atibaia para a pré-temporada.

Dudu era um sonho antigo do presidente Marco Antônio Eberlin, que precisou jogar duro para contratar o atleta, que tinha um empréstimo acertado com o Novorizontino até o final do Paulistão. A Ponte Preta, no entanto, conseguiu costurar um acordo com o Vitória para tê-lo já em janeiro.

O volante vinha se destacando no Vitória no início de ano, mas acabou perdendo espaço após ser agredido por torcedores do Vitória por estar bebendo ao lado de Rodrigo Andrade. Antes, teve passagens por Athletico-PR, PSTC, Tupã, Ação, Ferroviário, Fortaleza e Volta Redonda.

A Ponte Preta já tem oito reforços confirmados para o Paulistão. Além de Dudu, estão contratados o goleiro Diogo Silva, os laterais Maguinho e Artur, o volante Rodrigo Souza, o zagueiro Saimon, o meia Pedro Vilhena e o atacante Jean Dias.

A expectativa é que no dia 2 de janeiro, a Ponte Preta confirme ainda mais novidades, visando uma temporada de reabilitação após o rebaixamento na Série B do Brasileiro.

A Ponte Preta fará sua estreia no Paulistão diante do Novorizontino, no dia 15 de janeiro, no estádio Jorge Ismael de Biasi. O time campineiro está no Grupo D, ao lado de Palmeiras, São Bernardo e Velo Clube.