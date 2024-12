Inflação perto da meta permite espaço para mais cortes de juros, diz membro do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Grécia, Yannis Stournaras, afirmou que a estabilização da inflação na zona euro perto da meta de 2% - esperada para ser alcançada no início de 2025 - permite espaço para uma maior flexibilização monetária europeia, se as condições permitirem. A avaliação foi feita em entrevista ao jornal The National Herald, publicada no site do BC grego no domingo, 29.

No entanto, para Stournaras, as preocupações sobre o fraco crescimento da economia europeia continuam significativas, influenciadas pelos riscos geopolíticos e pressões sobre o comércio internacional. "Um crescimento mais lento pode empurrar a inflação abaixo da meta, criando novos desafios para a estabilidade econômica", ressalta.

Dado o cenário de incerteza, Stournaras defende que as ações do BCE sejam cautelosas, graduais e constantes, baseadas nos dados disponíveis, para garantir o equilíbrio entre o controle da inflação e o apoio ao crescimento econômico.