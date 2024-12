Rafaella Santos assume namoro com Gabigol após postar fotos românticas

Ao que tudo indica Rafaella Santos e Gabriel Barbosa estão dando uma nova chance ao amor! A irmã de Neymar Jr. usou suas redes sociais, na noite do último domingo, dia 29, para postar alguns cliques ao lado do jogador, mas apagou logo em seguida.

Em um dos cliques publicados, Rafaella e Gabigol aparecem se beijando durante uma viagem ao Japão.

Já em outro registro, o casal apareceu abraçado durante a mesma viagem.

De acordo com o Leo Dias, Rafaella e Gabigol vão passar a virada de ano juntos em Trancoso, na Bahia. Vale pontuar que os rumores de reconciliação começaram no início do mês de dezembro.