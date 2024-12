Bolsas da Europa operam com variações modestas, em último dia de pregão cheio antes do feriado

Por Sergio Caldas

São Paulo, 30/12/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única e com variações modestas na manhã desta segunda-feira, no último dia de pregão cheio antes do feriado de ano-novo.

Por volta das 7h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,20%, a 506,17 pontos.

Os negócios na Europa tendem a ser de liquidez bastante restrita em dia de agenda fraca, que traz apenas dados econômicos secundários dos EUA. Amanhã (31), os mercados acionários europeus fecharão mais cedo do que o normal.

No fim de semana, o dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Robert Holzmann disse em entrevista que a instituição poderá demorar mais para voltar a cortar juros de novo, diante de uma recente aceleração da inflação na zona do euro.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,21%, a de Paris subia 0,10% e a de Frankfurt cedia 0,16%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,41%, 0,50% e 0,23%, respectivamente.

