Penha diz que entrega Rio Grande melhor do que recebeu há 30 meses

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), passará o comando da cidade a Akira Auriani (PSB) no dia 1º, após ser derrotada pelo socialista nas eleições deste ano. Ao Diário, a pessedista afirmou que entregará o município a seu sucessor “muito melhor do que pegou há dois anos e meio”. Penha assumiu a Prefeitura em julho de 2022, após o então chefe do Paço, Claudio Manoel de Melo, o Claudinho da Geladeira (PSDB, hoje no MDB), ter o mandato cassado.

“Entrego uma Rio Grande da Serra muito melhor do que peguei. Os primeiros cinco meses foram de descobertas, buscando suprir todas as necessidades. Não tivemos tempo de nos preparar. Assumimos trabalhando, descobrindo e ‘tocando o barco’. Apesar dos problemas que enfrentamos, nosso balanço é positivo. Dificuldades vão existir (para Akira), porque a cidade é carente e pouco orçamento para as demandas ”, disse

Dentre os maiores avanços de seu mandato, Penha cita a entrega, na última semana, do polo do Instituto Federal, que oferecerá cursos EAD (Ensino a Distância) aos munícipes a partir de 2025. “O polo é uma das maiores conquistas para Rio Grande da Serra. Espero que a nova gestão o olhe com o mesmo carinho e dê andamento no instituto como se fosse um filho da cidade”, pontuou.

A prefeita destacou que no curto período que esteve à frente do Executivo a cidade conseguiu diversos avanços, em especial na educação infantil. Segundo Penha, merenda de qualidade foi um grande ganho do setor. “Ouvir de uma criança que só vai à escola para poder comer e ela receber apenas bolacha e suco é de cortar o coração. Com uma nutricionista, conseguimos levar aos alunos uma alimentação com todos os nutrientes necessários de acordo com a faixa etária.”

A pessedista anunciou que está deixando preparado o projeto para a retomada do ensino do inglês nas escolas municipais. “A gestão anterior tinha suspendido e estamos deixando tudo encaminhado para que logo no início do ano letivo seja reiniciado.”

Penha ressaltou ainda que todas as Emebs (Escola Municipal de Educação Básica) foram reformadas e contratados profissionais capacitados para o ensino. “Reformamos, no Jardim Encantado, o que diziam que era uma escola, mas na verdade era um depósito. Reformamos, mobiliamos e abrimos 70 vagas para crianças de zero a 3 anos em período integral. O local também recebeu o primeiro programa de aleitamento materno da cidade”, afirmou.





A prefeita citou também a realização de concurso público, algo que – segundo a pessedista – não ocorria desde 2018. “Digo sem medo de errar que nossa gestão foi a que mais valorizou o funcionário público. Após o concurso, chamamos os aprovados de acordo com a necessidade de cada departamento e de cada secretaria, com isso diminuímos a carga horária e reduzimos o acúmulo de tarefas”, pontuou.

Outra conquista apontada por Penha é a entrega, programada para hoje, do CEME (Centro de Especialidades Médicas), cujo prédio foi reformado e adaptado e conta, inclusive, com um mamógrafo. Conforme a prefeita, a próxima gestão precisará apenas montar o mobiliário. “Recebemos um mamógrafo novo para a cidade e o CEME contará também com ultrassom. ”

O recapeamento das ruas de Rio Grande da Serra foi destacado da prefeita, bem como a entrega de um espaço mais adequado para a GCM (Guarda Civil Municipal), implementação do Bem-estar Animal e o fortalecimento da Secretaria de Meio Ambiente. Segundo a pessedista, mais de 70 mil m² vias receberam asfalto novo.

Penha citou ainda como avanços a entrega do velório e a suspensão da multa diária mil reais que pesava sobre o cemitério por conta de contaminação. O cemitério hoje está pavimentado de acordo com os critérios da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).





FUTURO

Após entregar o Executivo para Akira Auriani, Penha pretende tirar umas férias e se dedicar “a ser mãe e avó”. Porém, deixar a política não está nos planos da pessedista.

“Depois de descansar, vamos juntar o grupo e iniciar uma discussão para daqui a quatro anos ou, quem sabe, para 2026”, ponderou.