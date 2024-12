Técnico do Liverpool minimiza rumores sobre saída de Arnold e promete novidade sobre Salah

O Liverpool lidera as duas principais competições que disputa nesta temporada: o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões. Neste domingo, a vantagem na tabela nacional aumentou com a goleada de 5 a 0 sobre o West Ham, fora de casa. Mas, se dentro de campo a situação está favorável, no lado de fora o técnico Arne Slot tem muito trabalho pela frente. Nos próximos dias, ele decidirá o futuro de três referências da equipe: o zagueiro Virgil Van Dijk, o lateral Alexander-Arnold e o atacante Mohamed Salah.

O trio, que participou ativamente das conquistas do clube nos últimos anos, tem contrato somente até o fim da temporada europeia, em junho de 2025. Ou seja, já poderão assinar um pré-contrato com outros clubes a partir do dia 1º de janeiro. Não por acaso, os rumores sobre o futuro deles já começaram a crescer nos últimos dias, sendo Arnold o primeiro alvo deles.

De acordo com a imprensa espanhola, o lateral-direito estaria perto de acertar um contrato com o Real Madrid, para deixar o clube inglês já na janela de transferências do meio de temporada, nas próximas semanas.

Neste domingo, Arnold marcou um dos gols da vitória sobre o West Ham e, ao comemorar, levou a mão aos ouvidos, como se criticasse o que outras pessoas estão dizendo sobre ele. Ao ser questionado sobre a possível saída do lateral, o técnico do Liverpool se esquivou. "A forma como ele celebrou seu gol já deveria ser o suficiente para responder (essa pergunta)", declarou.

Outro destaque do jogo foi Salah, autor de dois gols. Artilheiro do Inglês, o egípcio soma agora 17 gols, além de 13 assistências. No total, atingiu a marca de 20 gols na temporada europeus, levando em conta as demais competições em que está o Liverpool. Assim, ele atingiu a marca de 20 gols em sua oitava temporada consecutiva.

Ao fim da partida, Salah afirmou que as negociações para a renovação do seu contrato "ainda está longe". "Não quero colocar algo na imprensa e as pessoas começarem a dizer coisas, mas nada realmente aconteceu", afirmou, em relação ao avanço da negociação.

Questionado sobre o assunto, Slot foi evasivo ao afirmar que a situação deve mudar em janeiro "não por dentro, mas por fora definitivamente mudou, porque provavelmente as pessoas falam ainda mais sobre isso".