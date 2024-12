Tony Ramos dá detalhes sobre preparação para ser jurado do The Masked Singer Brasil

Inovando para a estreia da quinta temporada de The Masked Singer Brasil, que estreia no dia 12 de janeiro, o programa da TV Globo terá algumas mudanças e homenagens aos 60 anos de existência da emissora. Essa edição do programa musical contará com fantasias inspiradas em personagens marcantes das novelas, além dos participantes se apresentarem ao som de trilhas sonoras marcantes da teledramaturgia.

Outra mudança é na apresentação. Eliana comandará o palco e terá ao lado dela, um novo time de jurados composto por Belo, Tatá Werneck, Sabrina Sato e ninguém mais que Tony Ramos.

Em entrevista ao EXTRA, o renomado ator deu detalhes sobre como está a preparação como jurado e afirmou que tem buscado se atualizar para conhecer outros gêneros musicais:

- Procurei me informar mais e pedi para a direção uma mídia que tivesse um pouco de hip hop e músicas mais variadas para eu ouvir, me atualizar e ter uma ideia de timbres vocais. O sertanejo eu conheço bastante coisa, mas tinha muita coisa nova. Cantores românticos, sambistas, grupos e foi bom porque lá no começo, na semana que antecedeu o início das gravações, eu me familiarizei com muitas coisas que eu não tinha contato.

Tony também falou um pouco sobre como o fator surpresa do programa, é algo encantador para ele:

- O que é encantador no programa é mesmo a surpresa. É você ter certeza de que é alguém que está ali, por baixo da fantasia, e de repente você é surpreendido por outra pessoa, apesar de você ter certeza de que o timbre de voz está te levando a alguém que você conhece.

E sem deixar de citar o lado das novelas, ainda afirmou que tem sido bom reviver algumas novelas durante as gravações da atração:

- Reviver é sempre bom, parece que está passando um filme da minha vida profissional. Quantas novelas já foram citadas, mostradas e discutidas, e que eu participei. É uma chance, inclusive, de esclarecer ao público algum detalhe, então foi sempre muito bom.