Viih Tube fala sobre estresse pós-traumático após internação de Ravi

Viih Tube usou as redes sociais no último sábado, dia 28 para atualizar quem a acompanha sobre seus episódios de ansiedade e estresse pós-traumático após a internação do filho caçula, Ravi.

Através dos stories do Instagram, a influenciadora postou um textinho afirmando estar quase cem por cento curada de tudo que aconteceu, e relatou:

Eu ainda estava muito em alerta, não conseguia dormir, tendo muitos pesadelos, ele espirra, eu já tenho crise de ansiedade achando que vamos reviver algum episódio em hospital.

Viih finaliza dizendo que está vendo melhora e que o que a acalma é conversar com Deus:

Essa semana senti que estou melhor, está menos frequente esses eventos de stress pós-traumático. E claro que o que mais está acalmando meu coração é Deus, e cada conversa nossa.

Vale lembrar que Ravi ficou cerca de 19 dias internado após ser diagnosticado com enterocolite, uma inflamação no intestino.