Eliana faz retrospectiva de 2024 e enfatiza mudança para TV Globo: Sou muito grata

Eliana usou as redes sociais no último sábado, dia 28, para fazer uma retrospectiva de 2024. Depois de deixar o SBT e ser contratada pela TV Globo, a apresentadora viveu uma nova fase na carreira.

Na legenda, Eliana descreveu bem como foi esse momento em sua vida:

2024 chegando ao fim, e não poderia deixar de fazer uma pequena retrospectiva do que aconteceu por aqui desde a minha transição para a TV Globo. Foram muitos momentos especiais, com diversão, emoção e conversas relevantes. Sou muito grata por tudo o que vivi neste ano, e me sinto pronta para abraçar o que 2025 trouxer.

Vale lembrar que, atualmente, a apresentadora está no comando do The Masked Singer Brasil.