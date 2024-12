Santo André e Fundação Florestal firmam convênio para preservação ambiental

A Prefeitura de Santo André e a Fundação Florestal firmaram termo de cooperação técnica para ações conjuntas nas unidades de conservação da região de Paranapiacaba e Parque Andreense.

O termo prevê trabalhos de gestão, educação ambiental, uso público, fiscalização, pesquisa e programas de conservação e proteção da fauna e da flora, com destaque para as espécies ameaçadas de extinção, proteção das áreas naturais e formação de corredores ecológicos. O período de execução é de 60 meses.

A assinatura aconteceu neste mês no Centro de Visitantes de Paranapiacaba, com as presenças de representantes da administração municipal, autoridades da Fundação Florestal, técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e equipe de monitores ambientais.

Na ocasião foi entregue também o projeto técnico de recuperação da Trilha da Pedra Lisa, realizado pelo IPT e Instituto Florestal. A trilha, localizada no Núcleo Itutinga-Pilões do Parque Estadual Serra do Mar, começa no Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba e termina no Vale do Quilombo, em Santos. Por conta da degradação decorrente da característica geológico-geotécnica e o uso irregular da área com riscos ao visitante e ao meio ambiente, foi fechada em meados de 2004.

O escopo do projeto contempla a identificação do traçado original, a adequação do traçado atual e inserção das trilhas do Mirante e da Cachoeira Escondida, além de soluções de engenharia não convencional para estabilização do processo de movimentação da massa; recuperação das áreas depredadas; estruturação da trilha e realização de oficinas e cursos de capacitação para monitores ambientais sobre as práticas adequadas de conservação.

Com foco na segurança dos visitantes e a preservação histórica, cultural e ambiental, desde março de 2023 até agora foram realizadas no Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba obras de regularização do piso, limpeza da vegetação e instalação de estruturas de madeira como guarda-corpo, degraus, pontes, pinguelas, corrimão, escadas e decks. Inclui-se ainda a estrutura metálica para travessia de drenagem, bancos e placas de sinalização.

O acesso às trilhas Mirante, Cachoeira Escondida e Pedra Lisa é permitido com acompanhamento de monitores ambientais credenciados pela Prefeitura de Santo André e pela Fundação Florestal. A visitação pode ser realizada de terça-feira a domingo, das 8h30 às 16h.

A obra de estruturação das três trilhas foi financiada pelo FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos), da Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo. O projeto é desenvolvido desde julho de 2017, coordenado pelo IPT em parceria com a Fundação Florestal e a Prefeitura de Santo André. O valor investido é de aproximadamente R$ 1,8 milhão, com recursos provenientes de um termo de acordo entre o Ministério Público de São Paulo – Comarca Santos, Fundação Florestal e IPT.