Graciele Lacerda compartilha momento em que convidou Wanessa Camargo para ser madrinha de Clara

Graciele Lacerda usou as redes sociais no último sábado, dia 28, para mostrar como foi o momento em que convidou Wanessa Camargo para ser madrinha de Clara, sua primeira filha com Zezé Di Camargo. Além da cantora, o casal ainda chamou Emanoel, irmão de Zezé, para ser padrinho.

Na legenda da publicação, Graciele escreveu:

Foi tão difícil escolher os padrinhos da Clara! Graças a Deus, temos muitos amigos e pessoas maravilhosas ao nosso redor. As opções eram inúmeras e todas especiais. Depois de muito pensar, escolhemos a Wanessa e o Emanoel como padrinhos de batismo e o João como padrinho de consagração! Mas nós sabemos que a Clara tem muitos titios e titias espalhados por todo o Brasil?pessoas que nem conhecemos pessoalmente, mas que nos enviam mensagens cheias de amor e carinho pelas redes sociais. Sem falar naqueles que encontramos em shows e pelos lugares por onde passamos. A nossa gratidão! Que Deus abençoe cada um de vocês!

Clara nasceu de surpresa no dia 25 de dezembro de 2024. A pequena recebeu alta do hospital no último sábado, dia 28, e já está em casa com a família.