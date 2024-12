Brunson faz 55 pontos e comanda vitória do New York Knicks

Uma vitória emblemática e um jogo para ser guardado. Este foi o saldo da atuação do New York Knicks, que precisou da prorrogação para derrotar o Washington Wizards por 136 a 132 na madrugada deste domingo, na Capital One Arena, em jogo válido pela rodada da NBA. O personagem da partida foi o armador Jalen Brunson. Ele marcou 55 pontos no confronto, sua melhor marca na temporada.

Efetivo durante todo o duelo, Brunson foi também decisivo na prorrogação, quando anotou nove dos 17 pontos de sua equipe no tempo extra. O resultado colocou a franquia de Nova Iorque na terceira posição da Conferência Leste. Já o rival, ocupa o último lugar com apenas cinco vitórias em 29 duelos.

Além de Brunson, o time visitante contou com a estrela de Karl-Anthony Towns. Com 30 pontos e 14 assistências, o jogador dominicano foi um coadjuvante de luxo na apertada vitória na casa do adversário.

Justin Champagnie foi quem mais pontuou pelos Wizards ao fazer 31 pontos e pegar dez rebotes. Jogando sem seu armador, Jordan Poole, que estava lesionado no quadril, o Washington liderou a maior parte do jogo, mas não sustentou a vantagem no final.

O Los Angeles Lakers também entrou em quadra na madrugada deste domingo e estragou a estreia do técnico interino Doug Christie à frente do Sacramento Kings ao vencer o duelo por 132 a 122 em noite de Anthony Davis.

O ala-pivô supriu a ausência de LeBron James para levar a sua equipe a um importante resultado. Com 36 pontos, 15 rebotes e oito assistências, ele foi peça fundamental em quadra. Austin Reaves também brilhou no duelo com 16 assistências e 26 pontos assinalados.

Dono da quinta posição na Conferência Oeste, os Lakers complicaram a situação do Sacramento Kings, 12º colocado na classificação. Jogando pela primeira vez desde que Mike Brown foi demitido na sexta-feira de forma controversa, De'Aaron Fox foi quem liderou o Kings com 29 pontos e 12 assistências.

Em uma rodada que contou com nove partidas, o Golden State Warriors venceu o Phoenix Suns por 109 a 105, em partida realizada no Chase Center. O destaque do duelo ficou por conta de Jonathan Kuminga. Ele saiu do banco de reservas para fazer 34 pontos e pegar nove rebotes em 34 minutos de participação.

Pelo lado dos Suns, quem mais brilhou foi Kevin Durant, com 31 pontos. Na classificação, as duas equipes aparecem muito próximas na Conferência Oeste. Enquanto os Warriors figuram no 10º lugar, o Phoenix Sun aparece no 11º posto.

Confira os jogos deste sábado da NBA:

Atlanta Hawks 120 x 110 Miami Heat

Charlotte Hornets 94 x 106 Oklahoma City Thunder

Washington Wizards 132 x 136 New York Knicks

Chicago Bulls 116 x 111 Milwaukee Bucks

Golden State Warriors 109 x 105 Phoenix Suns

Denver Nuggets 134 x 121 Detroit Pistons

Utah Jazz 111 x 114 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 126 x 122 Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers 132 x 122 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos deste domingo:

Orlando Magic x Brooklyn Nets

Boston Celtics x Indiana Pacers

Toronto Raptors x Atlanta Hawks

Houston Rockets x Miami Heat

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs