Ano novo, metas novas!

Está chegando a virada do ano. Um momento especial em que muitas pessoas gostam de pensar no que viveram e planejar os próximos passos. As chamadas ‘metas’. Com o encerramento do ciclo de 365 dias é comum ouvir adultos e jovens falarem sobre objetivos para o ano que se inicia, seja para se dedicar mais em algo que goste, aprender uma coisa nova, visitar um lugar que sonha muito conhecer, ou finalmente concluir aquela tarefa que estava com preguiça.

Essas metas em época de ano novo fazem parte de uma tradição que mistura reflexão, planejamento e a vontade de evoluir. A principal função quando se estabelece um objetivo para a nova temporada é organizar seus planos e acompanhar seus progressos ao longo dos meses, além de ajudar a se sentir motivado e a manter o foco no que programou.

E para saber o que a criançada está pensando em fazer nesse 2025 que se aproxima, o Diarinho foi atrás de dois pequenos para entender quais são suas principais metas de ano novo. Larissa Laura Oliveira, 11 anos, e Lucas Decrescenzo de Oliveira, 12, são estudantes do 6° ano do Colégio Adventista da unidade de Utinga, em Santo André, e contaram o que estão planejando nessa virada de ano.

Entre os principais objetivos de Lari está “ser mais organizada, tirar boas notas e passar mais tempo com minha família e meus amigos”. A garota revela que necessita de um pouco mais de organização, principalmente nos estudos. “Preciso criar uma rotina melhor, com horários para estudar, brincar e mexer no celular. Também quero deixar minhas coisas mais arrumadas”, explica.

A pequena contou que também tem entre seus planos um sonho de viagem. “Tenho vontade de ir para Santa Catarina e conhecer o (parque temático) Beto Carrero (World). Já vi muitos vídeos sobre o lugar e acho tudo muito legal. Tenho muita vontade de ir, mas minha avó disse que é muito longe e não sabe se será possível. Mesmo assim, continuo com vontade de fazer essa viagem”.

Já Lucas Decrescenzo diz que, para 2025, pretende ser mais disciplinado em suas tarefas de casa. “Já consigo manter boas notas e nunca precisei de recuperação desde que entrei na escola, mas sinto que posso melhorar. Quero ser mais regrado com a lição de casa, ter disciplina maior com os trabalhos e me dedicar mais nas atividades escolares”.

Lucas explica ainda que, assim como muitas pessoas, sejam adultas ou crianças, acaba fazendo trabalhos “no último momento”. Uma rotina que promete trabalhar para melhorar. “Acho que deveria começar a fazer a lição de casa assim que a professora passar, sem deixar para a última hora. Quando faço as tarefas correndo, acabo não me dedicando tanto quanto gostaria”, confessa.

Por fim, o garoto reflete sobre o que leva de aprendizado deste 2024, em referência à escola. “Minhas notas, que estão muito boas, e a evolução da minha caligrafia. Minha letra melhorou bastante ao longo deste ano, e fico feliz com esse progresso”.

Então, que tal pensar em algumas metas para 2025? Pode ser algo divertido, algo novo ou até algo que você já faz e quer melhorar. O importante é começar o ano com esperança e vontade de crescer.

Lembrando que nem todas as metas são alcançadas, e isso é normal. O mais importante é entender que elas não precisam ser um peso, mas, sim, guias e, se algo não der certo, ainda existe a chance de adaptar o plano ou até criar outros.

E você, já sabe qual será sua primeira meta para o ano que se apresenta?