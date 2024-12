Com foco no Paulista e na Série C, Tigre contrata lateral Pará

O lateral-esquerdo Anderson Pará, ex-Operário-PR, é reforço do São Bernardo FC para a temporada 2025. Ele já treina com o elenco em Atibaia de olho nas disputas do Paulistão e da Série C do Brasileiro. “Feliz em chegar ao São Bernardo. Enfrentei o clube por várias vezes e sei da qualidade do elenco e do trabalho que vem realizando nos últimos anos”, afirmou o atleta.

Com passagem por várias equipes do Brasil (Bahia, América-MG e Mirassol, entre outras) e experiência no futebol japonês (Vegalta Sendai), Pará falou sobre o Paulista e a respeito da preparação do Tigre, iniciada em novembro.

“Sem sombra de dúvida o Paulistão é o principal estadual do Brasil. Um dos melhores campeonatos, com um nível técnico muito alto. O São Bernardo está montando um time muito bom para fazer uma grande competição”, avaliou. “Temos uma certa vantagem em relação aos clubes das Série A e B por estarmos treinando desde mais cedo. Mas temos de colocar isso em prática nos jogos. Por isso, é importante esse período de pré-temporada. Para fazermos ajustes e ter entrosamento até o início da competição”.

OUTROS

Antes da chegada de Anderson Pará, a diretoria do São Bernardo já havia anunciado as contratações do atacante Léo Jabá, 26 anos. O jogador defendeu o clube no Paulistão e no início da campanha na Série C do Brasileiro de 2023, antes de se transferir, por empréstimo, ao Estrela Amadora, de Portugal, no qual atuou na temporada 2023/2024.

Outro nome que voltou ao Tigre foi o zagueiro Matheus Salustiano, velho conhecido da torcida. O defensor vestiu a camisa aurinegra nas temporadas 2022 e 2023, períodos nos quais disputou o Paulistão, a Série D do Brasileiro, a Copa do Brasil e, ainda, a Série C.

E, às vésperas do Natal, os dirigentes anunciaram também o retorno do atacante Guilherme Queiroz, peça importante na Série D do Brasileiro de 2022. O jogador atuou pelo catarinense Brusque nos últimos dois anos.

O Tigre estreia na elite do Estadual no dia 15 de janeiro no clássico regional contra o Água Santa, no Inamar, em Diadema.