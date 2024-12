EUA: donos de imóveis em condomínios na Flórida encaram alta de custos com novas normas em 2025

Os proprietários de imóveis em condomínios da Flórida devem esperar custos mais altos das associações de condomínios em 2025 em decorrência de uma lei de segurança aprovada pelos parlamentares estaduais em 2022.

A nova legislação exige que as associações tenham reservas suficientes para cobrir grandes reparos e que realizem um levantamento das reservas a cada década. Assim, os condomínios mais antigos - boa parte localizados no sul da Flórida - estão enfrentando aumentos pesados nos pagamentos para financiar as reservas e os custos de reparos.

O governador Ron DeSantis assinou a lei em resposta ao colapso parcial do Champlain Towers South, que matou 98 pessoas em Surfside, em junho de 2021. As novas regulamentações exigem que as associações de condomínios de edifícios com três ou mais andares apresentem um relatório de inspeção com foco na estrutura, manutenção e custos previstos para reparos ou reformas até 31 de dezembro.

Um documento de maio do Florida Office of Insurance Regulation observou que o prêmio médio do seguro residencial é de aproximadamente US$ 3.600 na região, cerca de US$ 1.000 a mais do que a média nacional, de acordo com a Associação Nacional de Corretores de Imóveis.