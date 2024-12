Larissa Manoela celebra 24 anos de idade: Meu doce 24

Mais uma primavera completa! Neste sábado, dia 28, Larissa Manoela fez um vídeo mais que especial para celebrar mais um aniversário. A atriz que faz 24 anos de idade publicou uma produção em que as velas do bolo mudam assim que ela as assopra.

Na legenda, Larissa Manoela foi discreta e colocou uma frase em inglês para celebrar os 24 anos de idade que em português fica:

Meu doce 24, é o meu aniversário.

No comentários, alguns amigos da atriz e o marido, André Luiz Frambach também comemoraram mais uma volta ao redor do sol de Manoela.