Compromisso sustentável

Os prefeitos diplomados do Grande ABC iniciam seus mandatos, na próxima quarta-feira, sob o olhar atento da população, ávida por melhorias reais e concretas em suas cidades – mesmo as que optaram pela continuidade. A decisão de Marcelo Lima (Podemos), futuro chefe do Executivo em São Bernardo, de reabrir o Hospital de<CF52> Urgência</CF> como pronto-socorro já no primeiro dia de gestão simboliza um importante passo no cumprimento das promessas feitas durante a campanha. Este gesto, que busca atender a uma necessidade prioritária da comunidade, reflete a necessidade de alinhar políticas públicas com demandas populares, reforçando a relação de confiança entre governo e sociedade.

Contudo, começar a administração rapidamente cumprindo compromissos não é apenas um ato de boa-fé; é uma responsabilidade que exige planejamento. A implementação de projetos como o da reabertura do HU deve ser acompanhada de rigorosa gestão financeira e criteriosa alocação de recursos, evitando que iniciativas pontuais comprometam a estabilidade orçamentária a longo prazo. A sustentabilidade dessas ações é essencial para que a população não enfrente frustrações decorrentes de promessas insustentáveis. Nesse contexto, cabe aos gestores equilibrar investimentos imediatos com o fortalecimento das estruturas de atendimento, garantindo resultados duradouros.

Os novos prefeitos – das sete cidades da região, apenas duas, Mauá e Ribeirão Pires, continuarão sendo dirigidas pelas mesmas mãos – têm a oportunidade de imprimir uma marca de responsabilidade em seus governos, conciliando ambição política e gestão eficiente. O cumprimento das metas anunciadas, aliado a decisões baseadas em análises detalhadas das necessidades municipais, pode transformar o Grande ABC em referência de governança pública. Essa postura, pautada pela transparência e pelo compromisso com a coletividade, é o caminho para reconquistar a confiança dos eleitores e oferecer a eles um futuro alinhado às expectativas depositadas nas urnas. Mãos à obra, pois.