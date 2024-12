Polícia Rodoviária autua 4 motoristas por ingestão de álcool

O 1° BPRv (Primeiro Batalhão de Polícia Rodoviária) do Estado de São Paulo realizou, durante a tarde de ontem, a Operação Direção Segura na praça de pedágio no quilômetro 32 da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo. Das 14h30 às 18h, equipe com 12 viaturas executou 3.415 testes de bafômetro nos condutores que seguiam, em sua maioria, ao Litoral paulista.

Quatro pessoas foram autuadas por estarem dirigindo sob influência de álcool, e tiveram de passar a direção para outra pessoa não alcoolizada. Nenhuma delas foi detida por não ter ultrapassado o limite percentual que configura crime de trânsito, como explicou o tenente-coronel Estevão.

Segundo ele, também foram fiscalizados 53 veículos, que tiveram um total de 73 autuações, pois alguns já tinham mais de uma multa. Quatro carros foram apreendidos por estarem com a documentação irregular.

LIMITE DE ÁLCOOL

A polícia rodoviária utilizou 20 etilômetros passivos, que determinam se os condutores ingeriram álcool, além de seis equipamentos ativos, que indicam a porcentagem de álcool no sangue.

O teste do bafômetro é oferecido ao usuário que pode aceitar ou recusar ser submetido ano equipamento. Primeiramente, o motorista assopra no etilômetro passivo. Caso o resultado seja positivo, o bafômetro ativo vai determinar qual a porcentagem exata de álcool no sangue.

Conforme previsto no arttigo 165 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), ter até 0,33 mg/l de álcool no ar expelido é considerada uma infração de trânsito. O motorista recebe a multa, perde pontos na carteira e precisa passar a direção a uma pessoa em condições de dirigir para seguir a viagem. Caso não haja alguém em condições, o carro é apreendido. </CW>Já acima de 0,34, conforme previsto no artigo 306 do CTB, é considerado um crime de trânsito. A pessoa será detida e responderá criminalmente.