Babu sofre grave acidente de carro e alerta sobre uso de cinto se segurança: 'Me salvou'

O ator Babu Santana sofreu um grave acidente de carro na noite de segunda-feira, 23, e usou seu Instagram para alertar sobre a importância do uso do cinto de segurança no trânsito. Em sua postagem, publicada nesta quinta-feira, 26, o ex-BBB detalhou o ocorrido.

O ator andava de carro na via expressa TransOlímpica, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, quando perdeu o controle do veículo e acabou capotando em uma curva. "O carro saiu de traseira, eu tentei controlar, mas acabei batendo na mureta que divide o BRT e capotei".

Além de agradecer o resgate de transeuntes que o auxiliaram após a batida, o ator também relatou o medo que sentiu. "Fiquei muito assustado, estava no meio da pista do BRT. O meu maior pânico era se viesse outro carro", relatou.

Apesar da gravidade do acidente, Babu apenas ralou o joelho. "A equipe de socorro da TransOlímpica foi muito rápida", elogiou o ex-BBB. "Foi só um susto. Um susto daqueles, mas só um susto".

O ator ainda aproveitou para ressaltar a importância do cinto de segurança para seus seguidores. "Foi ele que me salvou. Sempre usem o cinto de segurança. Eu tô aqui dando esse depoimento para vocês graças ao cinto", afirmou.