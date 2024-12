Defesa Civil será prioridade imediata de Orlando Morando em SP

Orlando Morando, atual prefeito de São Bernardo (sem partido), já definiu sua prioridade para quando assumir a Secretaria de Segurança Urbana de São Paulo, a partir do dia 2 de janeiro de 2025: atenção especial à Defesa Civil. A pedido do prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB), Morando dará início aos trabalhos com foco nos riscos associados ao período de chuvas.

"Teremos uma reunião com o prefeito Ricardo Nunes no dia 2, logo após a posse, onde ele apresentará o plano de metas. Minha atenção especial e imediata será para a Defesa Civil, considerando a proximidade das chuvas e os possíveis impactos na cidade caso o volume do pluviômetro seja muito alto", afirmou Morando ao Diário. Ele ressaltou que trabalhará em sintonia com a equipe de Ricardo Nunes para agregar e executar as metas estabelecidas pela gestão.

Embora a Defesa Civil seja o ponto inicial de sua gestão, Morando também destacou o desafio de liderar a GCM (Guarda Civil Metropolitana) de São Paulo. "A GCM tem um efetivo altíssimo, maior do que as polícias militares de alguns estados do Brasil. É uma enorme responsabilidade conduzir uma tropa tão importante, sempre buscando o bem-estar e a segurança da população da capital", declarou.

Convite

O convite para integrar o secretariado foi recebido por Morando com surpresa. Inicialmente, seus planos envolviam um período de estudos fora do Brasil. No entanto, após uma sondagem do secretário de Governo, Edson Aparecido, e um diálogo com Ricardo Nunes, ele decidiu aceitar o desafio. "Minha vida sempre foi movida por desafios. Recebo isso com muita responsabilidade e como um dever a ser cumprido em prol da população de São Paulo", afirmou.

Morando traz para a capital a experiência acumulada em seus dois mandatos como prefeito de São Bernardo. No anúncio, o chefe do Paço são-bernardense destacou os avanços obtidos em sua gestão na área de segurança pública. "Levo na bagagem a experiência dos nossos dois mandatos, onde tornamos a GCM de São Bernardo a segunda maior do estado", afirmou Morando. Ele mencionou o sucesso de programas como o Noite Tranquila, que combateu com eficácia a perturbação do sossego público no município, e disse estar comprometido em implementar ações semelhantes na capital paulista.

"Agradeço ao prefeito Ricardo Nunes pela confiança. Estou pronto para contribuir com a segurança da maior cidade do Brasil, levando tranquilidade e qualidade de vida às famílias paulistanas", concluiu o futuro secretário.

Vale ressaltar também que Orlando Morando é o segundo prefeito anunciado por Ricardo Nunes para compor sua equipe em 2025. Antes dele, Rodrigo Ashiuchi (PL), atual prefeito de Suzano, foi confirmado para assumir a Secretaria do Verde e Meio Ambiente.