Orlando Morando assumirá secretaria de Segurança Urbana em SP

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (sem partido), anunciou nesta sexta-feira (27) que assumirá o cargo de secretário de Segurança Urbana da cidade de São Paulo em 2025. O convite foi feito pelo prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB), e Morando, que encerra seu segundo mandato à frente de São Bernardo, classificou a nova função como um "desafio importante para 2025".





"Fui convidado pelo prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes, para assumir a Secretaria de Segurança Urbana da capital, e aceitei com muito orgulho esse novo desafio", declarou Morando em suas redes sociais.





Orlando Morando é o segundo prefeito anunciado por Ricardo Nunes para compor sua equipe em 2025. Antes dele, Rodrigo Ashiuchi (PL), atual prefeito de Suzano, foi confirmado para assumir a Secretaria do Verde e Meio Ambiente.





Durante o anúncio, Morando destacou os avanços obtidos em sua gestão na área de segurança pública em São Bernardo. Sob sua liderança, a Guarda Civil Municipal (GCM) do município tornou-se, segundo ele, a segunda maior do estado de São Paulo, atrás apenas da GCM da capital. Além disso, enfatizou os investimentos realizados na valorização dos agentes, aumento do efetivo, aquisição de novos equipamentos e ampliação de treinamentos.





"Levo na bagagem a experiência dos nossos dois mandatos, onde tornamos a GCM de São Bernardo a segunda maior do estado", afirmou Morando. Ele mencionou o sucesso de programas como o *Noite Tranquila*, que combateu com eficácia a perturbação do sossego público no município, e disse estar comprometido em implementar ações semelhantes na capital paulista.





"Agradeço ao prefeito Ricardo Nunes pela confiança. Estou pronto para contribuir com a segurança da maior cidade do Brasil, levando tranquilidade e qualidade de vida às famílias paulistanas", concluiu o futuro secretário.





A nomeação de Orlando Morando é vista como um passo estratégico, aproveitando sua experiência em gestão pública para fortalecer a segurança urbana de São Paulo a partir de 2025. A inclusão de prefeitos experientes no secretariado reflete a aposta de Ricardo Nunes em gestores com histórico de resultados para enfrentar os desafios da próxima gestão.