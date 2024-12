Maíra Cardi dá escultura de presente de Natal para Thiago Nigro: Valor de um carro importado

Que presentão! Maíra Cardi quis se superar no Natal. Após presentear o marido, Thiago Nigro, com um relógio da marca de luxo Rolex nas festividades do ano passado, a influenciadora decidiu agora mimar o investidor com uma escultura da Princesa Zelda, famosa personagem do mundo dos games.

Nas redes sociais, ela compartilhou os presentes que escolheu para os amigos, família e funcionários, mas confessou que escolher algo para Thiago foi um grande desafio. A imagem da personagem que foi confeccionada com uma barriga de grávida para representar a fase do casal, é um item exclusivo, feito em um estúdio em Ponta Grossa, no Paraná.

O investidor, não escondeu a surpresa e o quanto gostou do presente:

- Meu Deus, amor! É uma obra original, né? Que lindo que ficou. É difícil demais acertar a feição assim.

Maíra afirmou que a peça não foi barata, pois é toda feita à mão.

- Essas estátuas elas são esculturas, artefatos. Olha a qualidade disso aqui. Eu fiz a Zelda grávida, e o nome [do bebê] embaixo.

E ainda completou:

- Essa Zelda custa um carro importado.