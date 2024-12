Santo André recebe micro-ônibus adaptado para rede municipal de ensino

A partir do próximo ano, a frota de veículos adaptados da rede municipal de ensino de Santo André vai contar com um novo micro-ônibus acessível para o transporte de alunos com deficiência no trajeto de casa para a escola e da escola para casa.

“Com esse micro-ônibus, que é dos mais modernos, a gente está ampliando a nossa frota de transporte para a educação inclusiva. A partir do ano que vem este veículo, o sexto micro-ônibus adaptado, já vai estar rodando para dar mais conforto e qualidade de vida para os alunos da educação inclusiva, área que já faz um grande trabalho e a gente tem buscado melhorar cada vez mais”, disse o prefeito Paulo Serra.

A rede municipal de ensino conta com 17 veículos acessíveis, sendo nove ônibus, três vans e cinco micro-ônibus.

O novo micro-ônibus é fruto do acesso do município a recursos de uma emenda parlamentar da então deputada federal Mara Gabrilli, no valor de 648.480 00. Coube à Prefeitura de Santo André uma contrapartida de R$ 4.184,80.

O micro-ônibus acessível tem capacidade para 20 pessoas e é dotado de uma porta de serviço com dispositivo do tipo rampa de acesso veicular, com dois boxes para cadeirantes.